Под Орлом недосчитались маршруток

24.6.2024 | 16:15 Новости, Транспорт

Нарушения выявили на направлении №482 («Знаменка – Стальной конь»).

Фото: vk.com/kuooop

Проверку проводили сотрудники «Организатора перевозок». Она состоялась в Орловском муниципальном округе на минувшей неделе.

Как рассказали в учреждении, из конечного остановочного пункта «Стальной Конь» отправилось всего четыре автобуса. По плану их должно было быть семь.

«Выявлено несоблюдение расписания отправления транспортных средств», – констатировали в «Организаторе».

В комментариях орловцы подтвердили, что на данном маршруте наблюдаются проблемы. «Вот и думай, как же уехать с посёлка в выходные», – посетовала одна из пользовательниц.

ИА «Орелград»


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