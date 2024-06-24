Под Орлом недосчитались маршруток

Нарушения выявили на направлении №482 («Знаменка – Стальной конь»).

Проверку проводили сотрудники «Организатора перевозок». Она состоялась в Орловском муниципальном округе на минувшей неделе.

Как рассказали в учреждении, из конечного остановочного пункта «Стальной Конь» отправилось всего четыре автобуса. По плану их должно было быть семь.

«Выявлено несоблюдение расписания отправления транспортных средств», – констатировали в «Организаторе».

В комментариях орловцы подтвердили, что на данном маршруте наблюдаются проблемы. «Вот и думай, как же уехать с посёлка в выходные», – посетовала одна из пользовательниц.

ИА «Орелград»