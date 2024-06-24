За реконструкцию Красного моста переплатили

Оглашены результаты аудиторской проверки нашумевшей реконструкции.

Контрольно-счетная палата Орловской области огласила результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Красного моста в городе Орле. Напомним, что с нею связано уже немало уголовных дел. В данном случае проверка была плановой. Аудиторы выяснили, что реконструкция Красного моста финансировалась в рамках подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на которую за период с 2020 года по 2024 год было направлено 2,076 миллиарда рублей.

По результатам контрольного мероприятия были выявлены нарушения и недостатки. В частности, КСП в своем отчете указывает на завышение стоимости объекта в связи с применением коэффициентов при учете затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, затрат на производство работ в зимнее время в размерах, не соответствующих утвержденным проектно-сметной документацией – на общую сумму 17,852 миллиона рублей.

Завышение стоимости объекта в связи с расчетной ошибкой проверяющие оценили в 7,638 миллиона рублей. К числу нарушений и недостатков они отнесли оплату непредвиденных затрат подрядчика с превышением размера, установленного сметой контракта, на сумму 419,5 тысячи рублей. Вскрыты факты оплаты невыполненных работ на общую сумму 3,913 миллиона рублей, оплаты работ, выполненных с нарушением требований строительных норм и стандартов, на сумму 914,99 тысячи рублей.

Кроме того, выявлены факты определения сметной стоимости специальных вспомогательных сооружений и устройств для сооружений рамных пролетных строений (правобережной, левобережной аркадной части) при формировании сметы контракта без учета коэффициента средней нормативной оборачиваемости. Торкрет смеси, предусмотренной проектно-сметной документацией и получившей положительное заключение повторной государственной экспертизы, был заменен на торкрет-смесь с худшими характеристиками без корректировки стоимости материала.

КСП также указывает, что выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия заминалась субподрядная организация ООО «МК-Строй». Однако, как сообщает КСП, у нее нет лицензии на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. По итогам проверки адрес МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» внесено представление с требованием принять меры по устранению нарушений и недостатков и недопущению их в дальнейшем.

ИА «Орелград»