Орловские многодетные семьи поддержат по указу Путина

Принято решение о мерах социальной поддержки многодетных семей в Орловской области.

Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Вадим Тарасов. Издан он во исполнение указа президента Владимира Путина от 23 января 2024 года № 63. Действие орловского указа распространяются на семьи, статус которым присвоен на основании Закона «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки» или указа президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

В регионе вводятся такие меры поддержки, как бесплатное обеспечение детей в возрасте до 6 лет лекарственными препаратами по рецептам и предоставление бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Орловской области.

Также документ предусматривает компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, которые услуг предоставляются многодетным семьям независимо от вида жилищного фонда. Вводится компенсация в размере 30 процентов платы за услуги по сбору и вывозу жидких бытовых отходов – для многодетных семей, проживающих в жилых домах. Многодетным положено единовременное пособие при рождении третьего последующих детей, ежемесячное пособие, ежемесячная денежная выплата матерям по достижении ими пенсионного возраста, материнский капитал.

Документом закрепляется 50-процентная скидка при оплате за обучение детей в государственных организациях дополнительного образования в сфере искусств, физической культуры и спорта. Положено предоставление путевок в государственные детские лагеря и санатории, первоочередное предоставление земельных участков для осуществления крестьянско-фермерским хозяйством его деятельности.

Предусмотрено предоставление льготы по транспортному налогу, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимыми объектами инфраструктуры. Предоставление участка для индивидуального жилищного строительства может быть заменено единовременной денежной выплатой в размере 150 тысяч рублей, которая выдается в равных долях на каждого члена семьи.

ИА «Орелград»