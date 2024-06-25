В Глазуновке поставят светофорный объект за 2,3 миллиона

25.6.2024 | 6:55 Новости, Транспорт

Торги завершились.
Фото: ИА “Орелград”
На них заявился единственный участник – областная “Дорожная служба”. Она и стала победителем. При этом предприятие согласилось выполнить работу за начальную (максимальную) цену – примерно в 2 миллиона 300 тысяч рублей.
Объект установят на объезде посёлка Глазуновка. Работы должны завершиться до 15 августа.
Отметим, что в задание входит не только установка светофорного объекта, но также обустройство ограждения и электроосвещения, установка дорожных знаков, нанесение разметки с помощью термопластика. Гарантия на работы составляет 5 лет (за исключением разметки – за неё подрядчик будет отвечать только год).
ИА “Орелград”

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