На Орловщине детей научат стрелять по танкам и солдатам

Тир за 2,3 миллиона рублей купят для Колпны.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Колпнянского района» объявило о проведении тендера на поставку пневматического тира. Максимальная цена контракта установлена в сумме 2,32 миллиона рублей. Закупка включает в себя доставку, поставку, монтаж и установку пневматического тира. Разместится он в поселке городского типа Колпна. По условиям контракта оборудование должно быть смонтировано так, чтобы обеспечивалась безопасность играющих детей.

«Применяемые материалы не должны оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации, вызывать термический ожог при контакте с кожей ребенка, – следует из технических условий. – Конструкция должна обеспечивать прочность, устойчивость, жесткость и пространственную неизменность. Детали, узлы и их сочетания должны быть выполнены с учетом антивандальной стойкости и ремонтопригодности. Крепление элементов должно исключать возможность их демонтажа без применения инструментов».

Металлические конструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие, деревянные должны быть антисептированы и окрашены. Металлические части изделий должны изготавливаться с учетом эксплуатации в условиях городской среды и защиты от травматизма. Еще одно важное условие: все оборудование должно быть новым, то есть ранее не находившимися в использовании у поставщика или третьих лиц, не подвергавшимся ремонту, модернизации или восстановлению. Кроме того, поставляемый тир не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

В комплекте должны быть поставлены мишени, всего 50 штук: 20 солдат, 7 пехотинцев, 4 танка, 4 крейсера, 9 артиллерий, 3 самолета и 3 дирижабля. Мишени должны быть изготовлены из стали толщиной 3 мм и снабжены электроприводом, позволяющим управлять ими с пульта. В составе тира должна присутствовать антирикошетная пневмоброня, электронный блок управления мишенями, стол для размещения оружия. Стены тира должна быть украшены панорамой сражения времен Великой Отечественной войны.

На потолке должна быть растянута камуфляжная сетка. Пневматические винтовки поставляются в комплекте со свинцовыми пулями к ним и комплектом призов. В состав последнего будут входить: котелок, военный вещевой мешок, три наградных значка, тельняшка, саперная лопата и 100 магнитов, изготовленных в виде медалей.

ИА «Орелград»