На Орловщине в пяти районах спроектируют тротуары и освещение

26.6.2024 | 7:35 ЖКХ, Новости

Обладминистрация заключила масштабный контракт.

Фото: ИА «Орелград»

Заказчиком выступает областной Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности. Контракт заключён с ООО “Группа компаний “Пирс””.

Отметим, что за него бились сразу шесть участников. “Пирс” сбил начальную (максимальную) цену более чем на два миллиона рублей (до 13,33 миллиона). Некоторые из участников брались за заказ и за меньшие деньги.

Компании предстоит выполнить проектные и изыскательские работы по строительству линий искусственного электроосвещения и тротуаров на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Известно, что речь идёт о Новосильском, Корсаковском, Свердловском, Ливенском и Должанском районах.

Задание надо выполнить уже к 20 ноября текущего года. Видимо, сами работы состоятся в 2025-м.

ИА “Орелград”


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