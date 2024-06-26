Условия социальной помощи участникам СВО ужесточили

В документе появилось новое основание для отказа в выплатах.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки участникам специальной военной операции и совместно проживающим с ними членам их семей. Речь идет о ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений. Андрей Клычков распорядился внести в документ дополнительный подпункт, которым вводится новое основание для отказа в предоставлении компенсации и прекращения компенсационных выплат.

Звучит он так: «Наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года». Тем самым, число оснований для отказа в выплате компенсации увеличено до четырех. Отказать также могут в случаях представления заявителем недостоверных сведений, неполного пакета документов и несоответствия категориям граждан, которым положена льгота.

В действующей редакции постановление правительства региона было утверждено в мае 2023 года. Социальная помощь предусмотрена в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений в размере 50 процентов. Так, компенсируется плата за наем и за содержание жилья, включая плату за услуги по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества. Также компенсируется не более 50 процентов взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и плата за коммунальную услугу по газоснабжению.

Право на компенсацию имеют граждане РФ, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту, в том числе следующие члены семьи: родители; супруга; дети в возрасте до 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся очно в образовательных организациях; лица, состоящие на иждивении, факт которого установлен в судебном порядке. Областной центр социальной защиты населения ежемесячно запрашивает в областном военкомате необходимую информацию об участниках СВО.

ИА «Орелград»