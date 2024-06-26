Уборщикам помещений налоговой инспекции не платили зарплату

Права работников клининговой компании защитили суд и прокуратура.

Как сообщает пресс-служба Ливенского районного суда Орловской области, рассмотрен иск прокурора Железнодорожного района города Орла, выступившего в защиту прав работников индивидуального предпринимателя из областного центра. Подаче иска предшествовала проверка, проведенная по коллективному обращению сотрудников клининговой компании. Они пожаловались на то, что работодатель нарушает их трудовые права и не выдает им заработную плату.

«В ходе проведения проверки установлено, что в 2022 году Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области заключило с индивидуальным предпринимателем государственный контракт на оказание клининговых услуг в помещениях налоговой службы в 2023-2024 годах, – следует из информации пресс-службы суда. – В соответствии с условиями контракта налоговая служба выплатила индивидуальному предпринимателю денежные средства за оказание клининговых услуг».

Однако сам индивидуальный предприниматель, как следовало из иска прокурора, так и не выдал заработную плату троим своим работникам, которые выполняли уборку помещений налоговой службы в городе Ливны. В ходе прокурорской проверки также выяснилось, что работодатель не оформил должным образом трудовые отношения со своими наемными работниками, то есть не оформил с ними договорные отношения, тем самым также ущемив их трудовые права.

«Поскольку уборщики служебных помещений выполняли свои обязанности по уборке помещений налоговой службы, прокурор просил установить факт трудовых отношений между ними и индивидуальным предпринимателем, а также взыскать с последнего в пользу работников заработную плату и компенсацию морального вреда», – пояснили в пресс-службе суда.

Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Суд согласился с доводами прокурора и сначала признал факт трудовых отношений между индивидуальным предпринимателем и уборщиками служебных помещений. Затем он обязал ответчика выплатить каждому работнику задолженность по заработной плате и компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»