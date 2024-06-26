Признаки навязывания дорогих «газовых» услуг вскрыли под Орлом

Компании «Газпром газораспределение Орел» выдано предупреждение.

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Орловской области отреагировали на сигнал местного жителя, пожаловавшегося на навязывание дорогостоящих услуг. По его обращению была проведена проверка в отношении газораспределительной организации – компании «Газпром газораспределение Орел». Как сообщили в УФАС, в ее действиях были усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением.

По мнению антимонопольщиков, выразились они «в навязывании неопределенному кругу потребителей, имеющих в собственности домовладения в селе Долбенкино Дмитровского района, невыгодных условий договора. В частности, вопросы вызвала стоимость услуг по договорам на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования (ВДГО в домовладении). Надзорный орган считает, что применялся тариф не для простого населения, а для юридических лиц, то есть вместо категории «физические лица» использовалась категория «предприятия».

«Согласно заключенным договорам на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования в период с 2020 года по 2023 год АО «Газпром газораспределение Орел» навязывало физическим лицам оплату за оказанные услуги по техническому обслуживанию ВДГО в домовладении по тарифу, предусмотренному для юридических лиц, – следует из информации Орловского УФАС России. – Данные действия газораспределительной организации недопустимы и ущемляют интересы неопределенного круга потребителей газа».

В ведомстве добавили, что компании уже выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении. Исполнение предупреждения находится на контроле управления», – подчеркнули в региональной антимонопольной службе, добавив, что навязывание контрагенту невыгодных условий договора запрещено статьей 10 Закона о защите конкуренции.

ИА «Орелград»