Признаки навязывания дорогих «газовых» услуг вскрыли под Орлом

26.6.2024 | 17:31 Закон и порядок, Новости

Компании «Газпром газораспределение Орел» выдано предупреждение.

Фото: ИА «Орелград»

Специалисты Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Орловской области отреагировали на сигнал местного жителя, пожаловавшегося на навязывание дорогостоящих услуг. По его обращению была проведена проверка в отношении газораспределительной организации – компании «Газпром газораспределение Орел». Как сообщили в УФАС, в ее действиях были усмотрены признаки злоупотребления доминирующим положением.

По мнению антимонопольщиков, выразились они «в навязывании неопределенному кругу потребителей, имеющих в собственности домовладения в селе Долбенкино Дмитровского района, невыгодных условий договора. В частности, вопросы вызвала стоимость услуг по договорам на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования (ВДГО в домовладении). Надзорный орган считает, что применялся тариф не для простого населения, а для юридических лиц, то есть вместо категории «физические лица» использовалась категория «предприятия».

«Согласно заключенным договорам на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования в период с 2020 года по 2023 год АО «Газпром газораспределение Орел» навязывало физическим лицам оплату за оказанные услуги по техническому обслуживанию ВДГО в домовладении по тарифу, предусмотренному для юридических лиц, – следует из информации Орловского УФАС России. – Данные действия газораспределительной организации недопустимы и ущемляют интересы неопределенного круга потребителей газа».

В ведомстве добавили, что компании уже выдано предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства. «Предупреждение подлежит обязательному рассмотрению лицом, которому оно выдано, в срок, указанный в предупреждении. Исполнение предупреждения находится на контроле управления», – подчеркнули в региональной антимонопольной службе, добавив, что навязывание контрагенту невыгодных условий договора запрещено статьей 10 Закона о защите конкуренции.

ИА «Орелград»


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