Гидрометцентр пообещал орловцам червивые грибы

27.6.2024 | 14:35 Новости, Общество

Исключением станут только лисички.

Фото: ИА «Орелград»

Орловский гидрометцентр опубликовал прогноз на ближайшие несколько дней. В области ожидается жара. Предельные температуры могут составить до плюс тридцати двух градусов по цельсию.

«Малоподвижный скандинавский антициклон принёс в наш регион теплую и даже жаркую погоду. Существенных осадков не ожидаем… При такой погоде практически все грибы станут червивыми, за исключением лисичек», – рассказали в учреждении.

С вечера четверга по вечер пятницы в регионе будет до + 14 ночью и до + 29 днём. Осадков не прогнозируется. Ветер будет переменным и достаточно слабым (до 8 метров в секунду).

Примерно такая же ситуация сохранится в субботу и воскресенье. Небольшие осадки могут выпасть только в последний день недели. В дневное время температура будет колебаться между +26 и + 32 градусами, ночью – между + 10 и + 18.

ИА «Орелград»


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