Экс-главврача районной ЦРБ уличили в нарушении антикоррупционных законов

27.6.2024 | 15:46 Закон и порядок, Медицина, Новости

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Нарышкино. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Нарушение выявили в Урицком районе. Оно имело место ещё в 2021-м году.

Тогда действующий главный врач Нарышкинской ЦРБ заключил трудовой договор с неким гражданином. Ранее тот трудился на госслужбе.

Вопреки требованиям закона новый работодатель не сообщил на предыдущее место о найме бывшего госслужащего. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном нарушении.

Постановлением мирового судьи виновного оштрафовали на 20 000 рублей.

ИА «Орелград»


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