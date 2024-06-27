Экс-главврача районной ЦРБ уличили в нарушении антикоррупционных законов

Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Нарушение выявили в Урицком районе. Оно имело место ещё в 2021-м году.

Тогда действующий главный врач Нарышкинской ЦРБ заключил трудовой договор с неким гражданином. Ранее тот трудился на госслужбе.

Вопреки требованиям закона новый работодатель не сообщил на предыдущее место о найме бывшего госслужащего. В связи с этим прокуратура возбудила дело об административном нарушении.

Постановлением мирового судьи виновного оштрафовали на 20 000 рублей.

ИА «Орелград»