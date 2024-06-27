На Орловщине будут судить замдиректора филиала вуза

27.6.2024 | 10:40 Закон и порядок, Новости, Образование

Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Фото: ИА «Орелград»

Перед судом предстанет заместитель директора Орловского филиала «Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I». Ему вменяются два эпизода, уточнили в Следственном управлении Следственного комитета по Орловской области.

Так, следствие установило, что в 2021 и 2022 годах в филиале вуза ремонтировали фасад учебного корпуса и общежитие. Вопреки условиям, прописанным в контрактах, обвиняемый незаконно заменил красящий материал и водонагреватели на худшие по качеству.

В то же время стоимость закупленных товаров превысила утверждённую документацией на целых 579 тысяч рублей. Подрядчик получил эти деньги за счёт средств федерального бюджета.

«Обвиняемый полностью признал вину в совершённых преступлениях», – уточнили в ведомстве. В ближайшее время его судьбу решит суд.

ИА «Орелград»


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