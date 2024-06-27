В Орле около 60 домов остаются без горячей воды третью неделю

Ремонт котельной продлили.

Новость сообщили в АО «Орелгортеплоэнерго». Речь идёт о некоторых домах по улицам Комсомольская, Авиационная, Кромская и Планерная.

Сама котельная, где идёт ремонт, находится на Авиационной, 1. Работы стартовали ещё 13 июня и должны были завершиться накануне. Однако их продлили до 3 июля. Таким образом, потребителям придётся сидеть без горячей воды целых три недели.

Как уточнили в компании, ремонт продлён «в связи с увеличением объёма работ».

Адреса домов, получающих услугу от данной котельной:

Комсомольская, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322-А, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406;

Авиационная, 7, к. 2;

Кромская, 3, 5, 7;

Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

ИА «Орелград»