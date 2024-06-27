На Орловщине осудили пособника мошенников, задержанного с поличным

Ему дали полтора года исправительных работ.

Дело рассматривал Глазуновский районный суд.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, всё произошло в январе этого года. Подельник осуждённого позвонил жительнице района и сообщил ей ложную информацию (о ДТП, в котором, якобы, была виновата её дочь). Женщина поверила и передала курьеру 480 тысяч рублей для решения вопроса.

Орловец прибыл к банкомату и начал переводить средства работодателю. Однако успел скинуть только 60 тысяч рублей. После этого его задержали.

Такой оперативности удалось достичь, во-первых, благодаря своевременному обращению потерпевшей, а, во-вторых, быстрым действиям полиции. Женщина «отделалась лёгким испугом», потеряв только меньшую часть суммы.

В итоге суд назначил курьеру наказание в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ (с удержанием 10% заработной платы в доход государства). Также с него взыщут причинённый ущерб.

Дело, возбуждённое в отношении его пособника, расследуется в отдельном порядке.

ИА «Орелград»