Орловцы передадут экспонаты для музея СВО

27.6.2024 | 12:40 Новости, СВО

Его попытаются создать в Брянской области.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Об этом рассказали в соцсетях Военно-патриотического клуба «Рубеж», который существует в городе Клинцы.

27 апреля президент России дал поручение о создании музеев, посвящённых специальной военной операции. Такое учреждение планируют создать в Клинцах. В Брянской области данный музей СВО станет первым.

Сейчас идёт подбор подходящего помещения. Ожидается, что его площадь составит от 100 квадратных метров.

«Если будет 150-200, то и их заполнят экспонатами. В этом готовы оказать помощь реконструкторы из Московской и Орловской областей», – рассказали в «Рубеже».

ИА «Орелград»


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