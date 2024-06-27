Орловцы передадут экспонаты для музея СВО

Его попытаются создать в Брянской области.

Об этом рассказали в соцсетях Военно-патриотического клуба «Рубеж», который существует в городе Клинцы.

27 апреля президент России дал поручение о создании музеев, посвящённых специальной военной операции. Такое учреждение планируют создать в Клинцах. В Брянской области данный музей СВО станет первым.

Сейчас идёт подбор подходящего помещения. Ожидается, что его площадь составит от 100 квадратных метров.

«Если будет 150-200, то и их заполнят экспонатами. В этом готовы оказать помощь реконструкторы из Московской и Орловской областей», – рассказали в «Рубеже».

ИА «Орелград»