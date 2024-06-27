Орловцам разрешать добывать болотную птицу

Областные власти определились со сроками охоты.

В Орловской области утверждены сроки охоты. Соответствующую информацию обнародовал областной департамент надзорной и контрольной деятельности. Так, охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь будет разрешена в период с 17 августа по 14 ноября 2024 года; на боровую дичь – в период с 17 августа 2024 года по 14 декабря 2024 года. Прием заявлений на выдачу разрешений в указанные сроки стартует 29 июля 2024 года.

Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями имеющими справку или свидетельство о происхождении осуществляется в следующие сроки: на болотно-луговую дичь – в период с 25 июля по 21 ноября 2024 года; на боровую, полевую и степную дичь – в период 5 августа 2024 года по 1 января 2025 года; на водоплавающую дичь – в период с 17 августа по 31 декабря 2024 года.

Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, указанные в Правилах охоты. Как пояснили в департаменте, прием заявлений на выдачу разрешений для охоты с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями в общедоступные охотничьи угодья Орловской области начнется 8 июля в областном управлении экологического надзора и природопользования.

«Подать заявление на выдачу разрешения можно в многофунциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, но получить разрешение можно только в управлении, – подчеркнули в департаменте надзорной и контрольной деятельности. – Также можно подать заявление на выдачу разрешений через Единый портал государственных услуг с получением разрешения почтовым отправлением, либо в управлении».

Разрешение можно получить по доверенности. Для его получения необходимо представить охотничий билет единого федерального образца и квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 650 рублей. Для получения разрешения на добычу тетерева необходимо также оплатить сбор за пользование объектами животного мира в размере 20 рублей за одну особь.

ИА «Орелград»