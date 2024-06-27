Количество техногенных пожаров увеличилось в Ливнах

Ситуация с пожарной безопасностью обсудили на совещании в мэрии.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ливны и Ливенскому району Андрей Даньшин доложил о работе отдела в 2023-2024 году на рабочем совещании в мэрии. Краткий отчет о мероприятии привела администрация города. Согласно озвученным данным, в 2023 году на территории Ливен произошло 45 пожаров. Из них 22 были техногенными, 19 пожаров были связаны с горением мусора, 4 – сухой травы. К сожалению, на пожарах два человека погибли, трое были травмированы.

«За истекший период 2024 года на территории города Ливны произошло уже 23 пожара, – проинформировал Андрей Даньшин. – Погиб один человек, травмирован один человек. Число техногенных пожаров – 15, оно увеличилось на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».

Также в этом году было зарегистрировано шесть пожаров, связанных с горением мусора, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост их количества составил 17 процентов. При этом в два раза снизилось количество палов сухой травы, в этом году зафиксировано всего два таких случая. Докладчик отметил, что поведение местных жителей в плане пожарной безопасности стало более дисциплинированным. В то же время основными причинами возгораний в Ливнах и Ливенском районе являются неисправности электрооборудования и неосторожное обращение с огнем при курении и сжигании мусора.

«Отдельно хочу отметить одно из самых важных направлений по профилактике гибели и травматизма детей на пожарах – это проведение работы по установке автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей на безвозмездной основе, что позволит существенно сократить время обнаружения пожара и позволит гражданам принять меры к самоспасению, – сказал также Андрей Даньшин. – При наличии первичных средств пожаротушения возможно принять меры к ликвидации возгорания на первоначальном этапе его развития».

По его словам, в Ливнах такая работа проводится вот уже на протяжении пяти лет. Докладчик пообещал ее продолжать, уделив особое внимание автономными дымовыми пожарными извещателями, «так как не всегда батарейки в данных устройствах своевременно заменяются на новые».

ИА «Орелград»