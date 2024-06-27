Прокуратура велела убрать старые шпалы от железной дороги

27.6.2024 | 10:01 Закон и порядок, Новости

Несанкционированная свалка не вписалась в требования природоохранного законодательства.

Фото: ИА «Орелград»

Орловская транспортная прокуратура приняла меры реагирования для ликвидации несанкционированной свалки отходов, обнаруженной в полосе отвода железной дороги. Как пояснили в надзорном ведомстве, нелегальный мусор был обнаружен в ходе проверки, проведенной по обращению жителя города Орла. Это была проверка исполнения требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, поскольку горожанин сообщил о свалке, образовавшейся в полосе отвода железной дороги на 143 километре перегона Лужки – Кузмичевка.

«Установлено, что на территории поселка Куликовка в полосе отвода железной дороги незаконно хранился кустарник и отработанные железнодорожные деревянные шпалы, пропитанные антисептическими средствами, – сообщает Орловская транспортная прокуратура. – В нарушение требований законодательства Орловской дистанцией пути своевременных мер к ликвидации свалки принято не было».

По итогам проверки транспортный прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес начальника Орловской дистанции пути. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

«По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования несанкционированная свалка отходов ликвидирована, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной и административной ответственности в виде штрафа», – отметили в ведомстве. Размер санкций не называется, но известно, что за подобное правонарушение штраф для должностных лиц варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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