Бюджетникам запретили крупные сделки без разрешения

Сделка предварительно должна быть согласована администрацией губернатора.

Администрация губернатора и правительства Орловской области утвердила порядок предварительного согласования совершения крупных сделок подведомственными ей бюджетными учреждениями. Соответствующий приказ устанавливает процедуру предварительного согласования, которое будет проводиться с использованием современных технологий. По условиям, бюджетное учреждение обращение о согласовании крупной сделки должно будет направлять в администрацию губернатора через информационную систему электронного документооборота.

К обращению следует приложить проект договора или контракта, содержащий условия крупной сделки и технико-экономическое обоснование. Надо указать источники финансирования, условия оплаты, сроки выполнения сторонами обязательств, представить расчет цены – это главный критерий, по которому определяется, является ли сделка крупной. Также надо будет представить мотивированное обоснование выбора контрагента в случае неконкурентного способа определения стороны крупной сделки, то есть учреждение должно заранее объяснить, почему собирается заключить контракт с единственным поставщиком.

Кроме того, администрация губернатора затребует у учреждения идентификационный код, включенный в план-график закупок, отчет об оценке рыночной стоимости имущества, с которым предполагается совершить крупную сделку, заверенную копию бухгалтерского баланса, сведения о его дебиторской и кредиторской задолженности на текущую дату, а также данные о задолженности по заработной плате и задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами. Надо будет указать статус задолженности – текущая или просроченная.

Для рассмотрения подобных заявок в администрации губернатора каждый раз будет создаваться специальная комиссия по согласованию крупной сделки. В ее состав включаются представители главного управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования, управления по материально-техническому обеспечению и главного правового управления. Основаниями для отказа в согласовании крупной сделки может быть ее несоответствие требованиям законодательства, представление не в полном объеме документов, наличие в них недостоверных сведений, а также несоответствие крупной сделки целям и видам деятельности самого учреждения, предусмотренных его уставом.

ИА «Орелград»