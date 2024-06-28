На Орловщине медработникам дали право на внеочередную медпомощь

Такие поправки в законодательство принял облсовет.

На сегодняшней сессии депутаты одобрили их в окончательной редакции.

Поправки внесли в региональный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Орловской области». Теперь медицинские и фармацевтические работники, которые работают в государственных организациях сферы здравоохранения, получат право на внеочередное оказание плановой медпомощи. Это касается и тех, кто трудится уже после выхода на пенсию.

Речь идёт о медпомощи, которая предоставляется в государственных организациях. Частные клиники закон не затрагивает.

Как отметил спикер облсовета Леонид Музалевский, поправки, предоставляющие дополнительные возможности работникам сферы здравоохранения, имеют важное значение. В том числе, на фоне явного кадрового кризиса в региональной медицине.

ИА «Орелград»