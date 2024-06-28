В Орловской области сиротам компенсируют аренду жилья

28.6.2024 | 11:10 Новости, Общество

Это будут делать до момента их вселения в новые квартиры.

Фото: ИА “Орелград”

Такой закон приняли на сегодняшней сессии облсовета. Его рассмотрели сразу в первой и окончательной редакциях.

Поправки вносятся в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Орловской области».

Поправка обязывает областные власти компенсировать лицам из числа детей-сирот расходы на аренду жилья – до того момента, как государство предоставит им бесплатные квартиры. Такая мера поддержки уже существует в некоторых регионах.

Как рассказала представитель прокуратуры, на 1 января в Орловской области не обеспечены жильём 649 детей-сирот. По уточнению депутата Олега Кошелева, реальных очередников всего 318. Остальные пока находятся на гособеспечении.

ИА «Орелград»


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