В Орловской области сиротам компенсируют аренду жилья

Это будут делать до момента их вселения в новые квартиры.
Такой закон приняли на сегодняшней сессии облсовета. Его рассмотрели сразу в первой и окончательной редакциях.
Поправки вносятся в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Орловской области».
Поправка обязывает областные власти компенсировать лицам из числа детей-сирот расходы на аренду жилья – до того момента, как государство предоставит им бесплатные квартиры. Такая мера поддержки уже существует в некоторых регионах.
Как рассказала представитель прокуратуры, на 1 января в Орловской области не обеспечены жильём 649 детей-сирот. По уточнению депутата Олега Кошелева, реальных очередников всего 318. Остальные пока находятся на гособеспечении.
ИА «Орелград»