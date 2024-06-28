На Орловщине установили пределы для роста тарифов ЖКХ

«Коммуналка» снова подорожает с 1 июля.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, максимальный прирост размера платы граждан за коммунальные услуги во всех муниципальных образованиях региона не превысит 14,9%. В среднем по области показатель не поднимется выше 10% (по сравнению с показателями декабря минувшего года).

Наиболее заметно подрастёт максимальный тариф на вывоз мусора (до 14,1%). Цены на водоотведение могут подняться на 9,6%, на отопление и горячую воду – на 9,5%, на водоснабжение – на 9,4%.

Розничная цена на газ при наличии в доме только газовых плит установлена с максимальным ростом в 9,48%. Газ, используемый для отопления, может подорожать до 10,2%.

Электроснабжение для городского населения повысится в цене на 8,75% – до 5,22 рубля за один киловатт-час. Для сельского населения (а также граждан, которые пользуются электроплитами) – до 3,65 рублей за один киловатт-час. Если потребление превысит социальную норму, цена может повыситься ещё на одну десятую процента.

ИА «Орелград»