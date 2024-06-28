На Орловщине экс-госслужащих-иноагентов лишили прибавки к пенсиям

Такое постановление одобрили в облсовете.

На сегодняшней сессии депутаты одобрили поправки в закон «О дополнительном пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Орловской области». Их приняли сразу в первой и в окончательной редакциях.

Документ лишает таких граждан права на ежемесячную доплату к пенсии «в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 5 закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»». Обращаясь к тексту документа, можно понять, что речь идёт, в том числе, о ситуациях, когда бывший госслужащий получает официальный статус иностранного агента.

Кроме того, расстаться с доплатой должны те, кто нарушил антикоррупционное законодательство, а также допустил незаконное совмещение должностей.

ИА «Орелград»