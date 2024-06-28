Отдых на море в июле

Если у вас возникло резкое желание отправиться в путешествие, погреться на солнышке и искупаться в теплом море, то июль – один из самых подходящих для этого месяцев. При этом для выезда за границу не обязательна виза – в 2024 году многие заграничные курорты принимают россиян без оформления визы. Эксперты онлайн-магазина Onlinetours.ru расскажут о лучших направления, где можно недорого и вполне комфортно отдохнуть.

Турция

Самый популярный вариант для отдыха среди россиян. Полететь в июле на турецкие курорты стоит из-за комфортабельных гостиничных комплексов с системой All Inclusive, качественного сервиса, вкусной еды, благоустроенных пляжей и разнообразной развлекательной программы.

Дневная температура воздуха в июле достигает +35 градусов, море прогревается до +28 градусов. Если же вы плохо переносите жару, отправляйтесь на курорты Эгейского моря – в том регионе на 1-2 градуса прохладнее и менее влажный климат.

Крупнейшие в стране курорты расположены на Средиземном побережье – это Анталия, Белек, Алания и Сиде. Местные города довольно оживленные, а самые большие турецкие аквапарки, парки развлечений, дельфинарии и другие заведения расположены именно здесь. Пляжи широкие и преимущественно песчаные, с пологим входом в воду.

Известные курорты Эгейского побережья – Бодрум, Мармарис и Фетхие. Пляжи здесь галечные, что делает воду кристально чистой и позволяет без каких-либо сложностей заниматься дайвингом. Города в этом регионе окружены живописной природой, а в пригороде расположены древние города и достопримечательности.

Египет

Второй по популярности вариант для отдыха в 2024 году. Единственная страна из нашего списка, в которой требуется виза, но оформляется она по прилете прямо в аэропорту.

Под конец июля в Египте можно отдохнуть вполне бюджетно, а количество туристов постепенно снижается. Многие боятся лететь на египетские курорты из-за жары, но не стоит переживать – лето в Египте сухое, из-за чего даже +40 градусов переносится намного легче.

Все курорты Египта расположены на побережье Красного моря, температура которого достигает +28-29 градусов. Самый известный город – Хургада. Здесь представлены отели на любой бюджет, имеются масштабные развлекательные центры и можно поближе познакомиться с местной культурой.

За ночной жизнью, водными развлечениями и дайвингом стоит слетать в Марса-Алам и Шарм-Эль-Шейх. Местный подводный мир удивителен и очень красив – у берегов можно встретить морских черепах, экзотических мурен, скатов и других рыб.

Экскурсии к пирамидам и древним городам подходят тем, кто может выдержать жару в пустыне. Альтернативный вариант – отправиться на ночное сафари по пустыне, которое включает в себя встречу заката, привал по-бедуински и прогулку на верблюдах.

ОАЭ

Июль в ОАЭ считается низким сезоном, из-за чего у вас будет возможность недорого отдохнуть на море.

В 2024 году наибольшим спросом пользуется пляжный отдых в Дубае, Шардже, Фуджейре и Аджмане. На каждом курорте расположены безопасные и современные отели, прекрасное обслуживание даже при выборе гостиницы эконом-класса, благоустроенные пляжи и эксклюзивные развлечения – от джип-сафари до ночной охоты на крабов.

Нужно понимать, что Арабские Эмираты в конце лета – место, где довольно жарко. Дневная температура достигает +40-45 градусов, но спасает ситуацию сухой тропический климат, а в каждом заведении присутствует кондиционер. Море при этом очень теплое – температура воды составляет +30-32 градусов.

Загорать рекомендуется до обеда или после 17 часов, а в свободное время можно посещать торговые и развлекательные центры, аквапарки, музеи и другие заведения. В жаркие дни также можно посетить крытый горнолыжный курорт, расположенный в Дубае.

Из июльских праздников и событий стоит выделить Летний Дубайский фестиваль сюрпризов, во время которого проводят многочисленные концерты, конкурсы и лотереи с внушительными призами.

Черногория

Отдых в Черногории оставит только приятные впечатления. Погодные условия позволяют отдыхать на пляже в любое время суток, познакомиться с историей страны и балканской культурой. Примечательно, что между Россией и Черногорией действует безвизовый режим.

Одной из главных особенностей Черногории является мягкий климат – на всех курортах устанавливается комфортные +28-30 градусов. Омывает страну Адриатическое море, температура которого составляет +26-27 градусов.

Куда поехать отдыхать в июле, если для отпуска выбирать курорты Черногории? За шумным, пляжным и активным отдыхом на пляже – Будва, если же нужен спокойный и размеренный отдых – Петровац и Беличи, а желающим посмотреть на старинные улочки и живописные здания понравится Котор.

Приезжать в Черногорию стоит не только из-за пляжного отдыха – страна притягивает красивой природой. Каждый город окружен горами из реликтовых лесов, воздух чистый и свежий. Здесь созданы прекрасные условия для активного отдыха: сплавы по рекам, альпинизм, походы в горы и многое другое.

Также в середине июля в Которе проходит Бокельская ночь – в городе устраивают парад ярко украшенных лодок, выступают музыкальные группы и танцоры.

Абхазия

Абхазия – прекрасная альтернатива Черногории, попасть в которую можно даже без загранпаспорта. Благодаря прекрасным пляжам, гостеприимным жителям, интересным природным и историческим достопримечательностям это направление становится все более популярным у россиян.

Дневная температура не превышает 33-35 градусов, а море прогревается до +28 градусов. Большая часть пляжей мелко-галечные, хорошо оборудованы и имеют массу водных развлечений на любой возраст.

Самые известные курорты Абхазии – Сухум, Гагра, Новый Афон и Пицунда. В каждом городе вы найдете множество исторических зданий, ботанических садов, узких улочек и красивых пляжей. Курорты окутаны величественными горами, поэтому пляжный отдых можно совместить с экскурсиями к горным озерам, пещерам и водопадам.

Абхазия также славится обилием фруктовых садов – в июле на местных рынках можно приобрести чернослив, ежевику, лавровишню, персики и нектарины.

Сочи

Классическое направление для пляжного отдыха внутри России. Летом в Сочи пляжный сезон в самом разгаре, царит бурная атмосфера беззаботности и веселья – постоянно проходят концерты, фестивали и уличные мероприятия.

Средняя дневная температура воздуха – 28-30 градусов, а вода в Черном море прогревается до +25-26 градусов. Облачных дней в июле минимум, но солнце вполне щадящее, поэтому высокие температуры переносятся легче.

Как и у Абхазии, изюминка Сочи – красота местной природы. Город окружают горы, каньоны, виноградники, водопады и хвойные леса. По этой причине здесь развит активный отдых: рафтинг, каньонинг, полеты с парашютами, банджи-джампинг, походы в горы и многое другое.

В Сочи и его окрестностях насчитывается несколько сотен пляжей – каждый благоустроен, с пологим входом в воду, всеми удобствами и водными развлечениями. Помимо пляжного отдыха, в Сочи предлагает морской зоопарк, дельфинарий, парк аттракционов и аквапарки – скучать не придется.

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