Орловчанку будут судить за сокрытие почти 18 миллионов

Директор ООО пыталась спрятать от налоговой средства компании.

Такова текущая версия. Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

Известно, что надзорное ведомство уже утвердило обвинительное заключение. В ближайшее время дело рассмотрит Ливенский районный суд.

Речь идёт об ООО «Терра». Директор компании, зная о наличии задолженности по налогам, перечислила средства на посторонние счета. С сентября 2022-го по апрель 2023-го ей удалось скрыть около 17,9 миллиона рублей.

В итоге орловчанке вменили соответствующую статью УК – сокрытие денежных средств в особо крупном размере (199, часть 2).

ИА «Орелград»