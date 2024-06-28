В орловском СИЗО провели день открытых дверей

В режимное учреждение пропустили 18 родственников осужденных.

День открытых дверей, проведенный в СИЗО-1 города Орла, позволил осужденным отряда по хозяйственному обслуживанию встретиться со своими родственниками. Как сообщает пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, всего режимное учреждение в этот день посетили 18 родственников, которые пообщались не только со своими родными, но и с администрацией следственного изолятора.

«Началось мероприятие с выступления сотрудников следственного изолятора, которые разъяснили прибывшим родственникам порядок и условия отбывания наказания осужденными, возможность получения ими условно-досрочного освобождения, а также ответили на вопросы посетителей», – уточнили в Управлении ФСИН.

Затем началась концертная программа, подготовленная силами осужденных. Последние исполнили не только хиты отечественных исполнителей, но и песни собственного сочинения. «По окончании мероприятия родственники поблагодарили руководство и сотрудников следственного изолятора за организованную встречу», – отметили в УФСИН.

Тем временем, для осужденных к принудительным работам было организовано информационно-просветительское мероприятие «Час искреннего разговора». Оно прошло на базе Мценской межпоселенческой районной библиотеки им. И.С. Тургенева. В нем приняли участие осужденные, отбывающие наказание в УФИЦ колонии-поселения №7. Перед осужденными выступили благочинный храмов Мценского округа протоиерей Владимир Герченов и оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Мценский» Алексей Половинкин.

Первый рассказал осужденным о дружбе, любви и ценностях с точки зрения православных канонов, уделив особое внимание вопросам прощения, преодоления трудностей и сохранения человечности. Второй докладчик поднял вопросы пагубного влияния наркотических веществ на здоровье человека, рассказав и о последствиях их употребления. В назидание осужденным показали социальный видеоролик «Дороги, которые мы выбираем».

«Следует отметить, что подобные мероприятия расширяют кругозор, повышают культурный уровень, способствуют духовному развитию личности, что благоприятно сказывается на ресоциализации и социальной адаптации осужденных», – говорят в УФСИН. К слову, участок, фунуционирующий как исправительный центр, при КП-7 был открыт в январе 2021 года. Он рассчитан на 55 осужденных к принудительным работам – мужчин.

ИА «Орелград»