В Орловской области производство напитков выросло в 1,5 раза

Динамика промышленного производства оценили специалисты Орелстата.

В Орловской области по итогам пяти месяцев текущего года индекс промышленного производства продолжает впечатлять положительной динамикой по отношению ко всем сравниваемым периодам: плюс 12,6 процента к январю-маю 2023 года, плюс 14,7 процента по отношению к маю предыдущего года и, в мае, плюс 2,2 процента по сравнению с апрелем 2024 года. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

В ведомстве отметили позитивную динамику, наблюдаемую в реальном секторе экономики. Так, более двух третьих отраслей обрабатывающих производств в мае текущего года показали рост. Лидером среди них стало производство напитков, которое увеличилось на 54,2 процента, то есть более чем в 1,5 раза, немного до этого показателя не дотянули производители автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов: в данном случае рост составил 48,3 процента.

Также положительную динамику продемонстрировали следующие производства: готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – плюс 33,8 процента, металлургической продукции – плюс 19,2 процента, мебели – плюс 18,3 процента, прочей неметаллической минеральной продукции – плюс 17,8 процента. В то же время производство текстильных изделий по сравнению с маем 2023 года сократилось на 31 процент.

Полиграфическая деятельность, в состав которой включено копирование носителей информации, по сравнению с прошлым годом снизила показатели своей работы на 28,3 процента. Хуже прошлогоднего также пока работают следующие отрасли: производство одежды – минус 11,3 процента, производство химических веществ и химических продуктов – минус 3,8 процента, производство бумаги и бумажных изделий – минус 3,3 процента.

ИА «Орелград»