Орловца арестовали за неповиновение полиции

30.6.2024 | 12:00 Криминал, Новости

Житель Покровского района неправильно повел себя в общественном месте.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, фигурантом дела об административном правонарушении стал местный житель, который преступил рамки закона своим поведением. Произошло это 19 июня 2024 года, причем в утреннее время. Около 11 часов утра мужчина находился около магазина торговой сети «Пятерочка» в деревне Дросково, то есть в общественном месте. Из материалов дела следует, что у него имелись внешние признаки алкогольного опьянения.

«Мужчина отказался выполнить неоднократные законные требования сотрудников полиции пройти в служебный автомобиль для доставления его в ОМВД России по Покровскому району с целью разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, при этом размахивал руками, громко кричал, – уточнили в пресс-службе суда. – В связи с чем, в отношении него была применена физическая сила и специальные средства».

Такие действия были расценены как неповиновение законному требованию сотрудников полиции и воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. Хулиган в судебном заседании с этим согласился и вину признал. В содеянном он раскаялся, а составленный на него протокол об административном правонарушении оспаривать не стал. В итоге суд квалифицировал его действия по части 1 статье 19.3 КоАП РФ. при вынесении решения были учтены фактические обстоятельства и характер совершенного административного правонарушения, а также наступившие последствия. Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования