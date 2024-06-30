Орловца арестовали за неповиновение полиции

Житель Покровского района неправильно повел себя в общественном месте.

Как сообщает пресс-служба Покровского районного суда Орловской области, фигурантом дела об административном правонарушении стал местный житель, который преступил рамки закона своим поведением. Произошло это 19 июня 2024 года, причем в утреннее время. Около 11 часов утра мужчина находился около магазина торговой сети «Пятерочка» в деревне Дросково, то есть в общественном месте. Из материалов дела следует, что у него имелись внешние признаки алкогольного опьянения.

«Мужчина отказался выполнить неоднократные законные требования сотрудников полиции пройти в служебный автомобиль для доставления его в ОМВД России по Покровскому району с целью разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, при этом размахивал руками, громко кричал, – уточнили в пресс-службе суда. – В связи с чем, в отношении него была применена физическая сила и специальные средства».

Такие действия были расценены как неповиновение законному требованию сотрудников полиции и воспрепятствование исполнению ими служебных обязанностей. Хулиган в судебном заседании с этим согласился и вину признал. В содеянном он раскаялся, а составленный на него протокол об административном правонарушении оспаривать не стал. В итоге суд квалифицировал его действия по части 1 статье 19.3 КоАП РФ. при вынесении решения были учтены фактические обстоятельства и характер совершенного административного правонарушения, а также наступившие последствия. Мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком 10 суток.

ИА «Орелград»