Дело об имитации ремонта завершилось приговором

Мошенничество с целью хищения бюджетных средств было вскрыто под Орлом.

Вступил в силу обвинительный приговор Хотынецкого районного суда, в первой инстанции оглашенный еще в феврале этого года. На скамье подсудимых тогда оказался директор местного крестьянского хозяйства, которого обвинили по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Из приговора следует, что у мужчины созрел корыстный умысел, направленный на хищение чужих денежных средств, принадлежащих администрации Хотынецкого района.

Реализуя его, подсудимый «создал видимость производства работ по капитальному ремонту эксплуатационной скважины». При этом, «с целью введения в заблуждение и сокрытия своих преступных намерений», произвел бурение новой скважины. Стоимость работ составила 388 тысяч рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, он заключил с администрацией Хотынецкого района договор, согласно которому крестьянское хозяйство обязалось выполнить капитальный ремонт эксплуатационной скважины стоимостью 749,8 тысячи рублей.

По версии следствия, директор КХ не намеревался выполнять капремонт, а фактические произведенные им затраты на бурение новой скважины были значительно завышены. Сторона обвинения привела такой пример: вместо скважинного электронасоса стоимостью 205 тысяч рублей, предусмотренного договором, был установлен скважинный электронасос стоимостью 34,5 тысячи рублей.

Следствие и суд пришли к выводу о том, что подрядчик ввел в заблуждение сотрудников администрации Хотынецкого района относительно своих истинных намерений и похитил путем обмана 749,8 тысячи бюджетных рублей. Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Гражданский иск Хотынецкого межрайонного прокурора о возмещении ущерба, причиненного преступлением, было решено передать на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, признав за прокурором право на удовлетворение иска.

ИА «Орелград»