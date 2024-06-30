Почетные граждане Мценска получат восьмиконечные звезды

Во Мценске учредили почетный нагрудный знак.

Мценский городской Совет народных депутатов учредил нагрудный знак «Почетный гражданин города Мценска» и утвердил положение о нем. Знак является отличительным признаком почетного гражданина. Его вручение производится в торжественной обстановке, как правило, одновременно с вручением диплома, почетной ленты и удостоверения на праздновании Дня города Мценска или на других торжественных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления.

Из документа следует, что вручение нагрудного знака производится главой города Мценска и председателем Мценского городского Совета народных депутатов либо уполномоченными ими лицами. Нагрудный знак носится на правой стороне груди, при наличии государственных наград и наград Орловской области располагается ниже их. Дубликат утраченного или испорченного знака не выдается. Организационно-технические мероприятия по изготовлению, учету и хранению знаков возложены на администрацию Мценска.

Оплата расходов по их изготовлению производится за счет средств бюджета города. Сам знак представляет собой восьмиконечную звезду из ограненных, диагонально исходящих ступенчатых лучей. На лицевой стороне в центре изображен круглый медальон диаметром 18,8 мм, покрытый белой эмалью с барельефным изображением герба города Мценска. Вокруг медальона размещен круглый картуш с наружным диаметром 25,5 мм и внутренним диаметром 18,8 мм, покрытый эмалью цвета «прозрачный рубин» с надписью по кругу «Почетный гражданин города Мценска».

Обратная сторона нагрудного знака гладкая и имеет горизонтально расположенную булавку для его крепления к одежде, следует из описания. Длина булавки составляет 19 мм. Размер нагрудного знака между противолежащими концами звезды по диагонали составляет 40 мм, толщина знака – 3 мм. Он будет выполнен из латуни с нанесением эмалей четырех цветов: белый, зеленый, голубой и прозрачный рубин. Нагрудный знак помещается в пластиковый футляр с прозрачной крышкой на подложке из этиленвинилацетата бордового цвета.

ИА «Орелград»