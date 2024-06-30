Сельским учителям компенсируют расходы на проезд

Из бюджета будут возмещать стоимость поездок до работы и обратно.

Правительство Орловской области утвердило порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов на проезд на общественном транспорте до места работы и обратно педагогическим работникам государственных образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа. Действие документа не распространяется на такси, он вступит в силу с 1 января 2025 года. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков.

Ежемесячно будут компенсироваться расходы на проезд по межмуниципальным маршрутам пригородного и междугородного сообщения на территории Орловской области, а при их отсутствии – межрегиональных, до места работы и обратно. То есть речь идет о педагогах, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа, но постоянно не проживающих там.

«Меры социальной поддержки предоставляются педагогическим работникам образовательных организаций по основному месту работы или принятым на работу в порядке внешнего совместительства при условии занятости не менее чем на 0,5 ставки», – отмечено в документе.

Для получения ежемесячной денежной компенсации учитель должен подать заявление, составленное в произвольной форме, в образовательную организацию, в которой он работает. К нему следует приложить пакет документов, в том числе копии документов, подтверждающих место жительства. Образовательная организация в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления должна принять решение о предоставлении ежемесячной денежной компенсации или отказе в этом.

«Выплата ежемесячной денежной компенсации производится на основании приказа образовательной организации о предоставлении педагогическому работнику мер социальной поддержки, – следует из постановления губернатора. – Государственные образовательные организации Орловской области ведут реестры педагогических работников, являющихся получателями мер социальной поддержки, в порядке, установленном локальным актом».

Постановление также обязывает учителей оперативно извещать свое руководство о смене места жительства или места пребывания. Сделать это надо в срок не позднее 10 дней со дня переезда. Изменение места жительства или пребывания является одним из оснований для отказа или прекращения выплат. Другим основанием может послужить увольнение учителя. Выплата ежемесячной денежной компенсации производится за счет средств областного бюджета.

«Суммы ежемесячной денежной компенсации, излишне выплаченные педагогическому работнику по его вине (представление документов с недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения и размер компенсации), возмещаются педагогическим работником, а в случае отказа от добровольного возврата взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», – отмечено также в документе.

ИА «Орелград»