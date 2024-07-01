КСП проверила достоверность отчета об исполнении бюджета

Полноту и достоверность специалисты Контрольно-счетной палаты подтвердили.

Как уже рассказывал «Орелград», в Орле прошли публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Орловской области за 2023 год. Они были организованы Орловским областным Советом народных депутатов. В мероприятии принял участие председатель Контрольно-счетной палаты Орловской области Константин Паршин. В своем докладе он отметил, что в рамках проведений внешней проверки бюджетная отчетность была оценена на предмет соответствия требованиям бюджетного законодательства. Достоверность и полнота годового отчета об исполнении областного бюджета подтверждена Контрольно-счетной палатой в полном объеме.

«Так, согласно заключению КСП доходная база региона в 2023 году выросла на 4,6 миллиарда рублей, – сообщили в счетной палате. – Нововведением в отчетном периоде при исполнении бюджета стало внедрение единого налогового платежа. В соответствии с отчетными данными за истекший год задолженность уменьшилась на 23 процента».

Сообщается также, что уровень достижения плановых значений целевых индикаторов по итогам реализации государственных программ Орловской области за отчетный год был определен как «высокий». Правда, при реализации госпрограмм были выявлены и недостатки. Например, аудиторы отмечают «значительное количество технических показателей, недостаточное качество планирования, несоответствие показателей (индикаторов) мероприятиям и финансовому обеспечению, корректировку показателей госпрограмм в сторону снижения».

Напомним, что доходы областного бюджета за 2023 год составили 56,717 миллиарда рублей, что на 8,8 процента больше показателя предыдущего года. При этом налоговые и неналоговые доходы были исполнены в сумме 32,952 миллиарда рублей, с приростом к 2022 году на 3,371 миллиарда рублей, или на 11,4 процента. Безвозмездные поступления в прошлом году сложились в объеме 23,764 миллиарда рублей. Прирост по отношению к показателям 2022 года составил 1,194 миллиарда рублей, или 5,3 процента.

ИА «Орелград»