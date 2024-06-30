Нелегальную пасеку обнаружили под Орлом

Владельцу велели зарегистрировать ее в установленном порядке.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, сигнал поступил из администрации Россошенского сельского поселения Краснозоренского района. В нее, в свою очередь, обратилась местная жительница, сообщившая, что местный житель содержит пасеку, нарушая ветеринарные правила разведения и содержания пчел. По данному факту была проведена проверка. Она показала, что указанный гражданин не обращался в ветеринарную службу с заявлением о регистрации пчелосемей.

«Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки не оформлялся, противоэпизоотические мероприятия в 2023-2024 году не проводились, – сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора. – Был осуществлен выезд с целью выяснения фактов, отраженных в обращении, в результате которого установлено, что по указанному адресу расположены ульи с пчелами. Выявлен ряд нарушений. Так, направление летков в ульях не в противоположную от соседнего участка сторону. Сплошным забором от соседнего участка пасека огорожена только частично».

Владельцу нелегальной пасеки выдали требования об устранении выявленных нарушений. Это означает, что он должен обратиться в государственную ветеринарную службу, зарегистрировать пасеку, получить ветеринарно-санитарный паспорта на нее и провести предусмотренные законодательством противоэпизоотические мероприятия. Кроме того, пчеловоду предстоит разместить пасеку так, как это предписывают федеральные правила содержания медоносных пчел.

Ранее управление ветеринарии Орловской области напомнило пчеловодам основные правила. В ведомстве подчеркнули, что пасека, принадлежащая гражданину или крестьянско-фермерскому хозяйству, должна быть зарегистрирована в бюджетном учреждении ветеринарии по месту нахождения. Для предупреждения возникновения инфекционных и инвазионных заболеваний пчел владельцы пасек обязаны соблюдать требования приказа Минсельхоза России, утвердившего правила содержания медоносных пчел.

«При подозрении на отравление пчел владелец пасеки обязан поставить в известность специалистов государственной ветеринарной службы, обслуживающих то муниципальное образование, где находится пасека, – рекомендуют специалисты управления ветеринарии. – Далее следует обратиться в районную или городскую)администрацию для создания комиссии по обследованию пасеки и отбору павших пчел, образцов растений с предполагаемого участка поля, где происходила обработка пестицидами и агрохимикатами».

Комиссия проводит осмотр пасеки, мест гибели пчел, ветеринарный специалист отбирает пробы пчел и растений, которые упаковываются и опечатываются. Затем составляются акты обследования пасеки и отбора проб. Вместе с сопроводительным письмом ветеринара владелец пасеки должен отправить пробы на исследование в лабораторию. В сопроводительном письме указывается, на какие именно ядохимикаты следует провести исследование.

ИА «Орелград»