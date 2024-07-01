В капремонт орловских домов вложат 2,8 миллиарда рублей

Из них почти 900 миллионов рублей планируется освоить в 2024 году.

Правительство региона обновило утвержденный в прошлом году краткосрочный план реализации адресной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области». Его действие рассчитано на 2024-2026 годы. Согласно изменениям, в 2025 году планируется проведение капитального ремонта 191 многоквартирного дома, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора.

На 2026 год запланировано проведение капитального ремонта 45 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, а также проведение капитального ремонта 111 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете.

«Всего в период реализации краткосрочного плана планируется проведение капитального ремонта 487 многоквартирных домов, в том числе 376 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 111 многоквартирных домов, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете», – говорится в паспорте обновленной программы.

Общий объем финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках краткосрочного плана, составляет 2,845 миллиарда рублей, из которых в 2024 году планируется освоить 894,98 миллиона рублей. В эту сумму, как следует из примечания к программе, включена часть фонда капитального ремонта, сформированная «путем установления собственниками помещений в многоквартирном доме взносов на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер взноса на капитальный ремонт».

Она может использоваться на финансирование любых услуг или работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по решению общего собрания собственников помещений, принятому в соответствии с частью 3 статьи 166 Жилищного кодекса РФ. В 2024 году эта сумма составит 15,611 миллиона рублей. Кроме того, в финансирование 2024 года включены средства муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также иные не запрещенные законом средства в размере 3,1 миллиона рублей.

ИА «Орелград»