Молочный завод обанкротится не раньше декабря

Суд продлил процедуру конкурсного производства в отношении предприятия.

Арбитражный суд Орловской области провел очередное заседание по делу о банкротстве общества с ограниченной ответственностью «Орловский молочный завод». Было рассмотрено ходатайство конкурсного управляющего, просившего о продлении срока конкурсного производства. Процедура была запущена еще в июле 2018 года, когда общество с ограниченной ответственностью «Фемида» обратилось в орловский арбитражный суд с заявлением о признании молочного завода несостоятельным. Предприятие в тот момент находилось в процедуре ликвидации.

Решение о признании завода банкротом было вынесено 1 августа 2018 года. Причем было решено, что процедура пройдет по упрощенной процедуре, применяемой в деле о банкротстве к ликвидируемому должнику. В отношении завода было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Однако упрощенная процедура затянулась, поскольку времени на завершение всех мероприятий в очередной раз не хватило.

Из ходатайства конкурсного управляющего следовало, что до настоящего времени не все мероприятия, направленные на пополнение конкурсной массы предприятия-должника для проведения расчетов с кредиторами, выполнены в полном объеме. При таких обстоятельствах, по мнению конкурсного управляющего, имеются основания для продления конкурсного производства. Проанализировав отчет и приложенные к нему документы, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства.

Срок конкурсного производства в отношении ООО «Орловский молочный завод» продлен до 24 декабря 2024 года. В своем решении суд указал, что «формирование конкурсной массы, ее реализация и расчет с кредиторами на стадии конкурсного производства являются основными обязанностями конкурсного управляющего. При этом конкурсный управляющий должен руководствоваться в своих действиях интересами всех кредиторов и требованиями закона, стремиться максимально увеличить конкурсную массу с целью удовлетворения требований как можно большего количества кредиторов».

Судом было установлено и материалами дела подтверждено, что на момент рассмотрения ходатайства конкурсная масса предприятия-должника не была сформирована, имущество завода не реализовано, не проведены расчеты с кредиторами. Вместе с тем, отметил суд, «в настоящее время арбитражным управляющим предпринимаются меры по формированию конкурсной массы должника».

ИА «Орелград»