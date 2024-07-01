«Спецавтобаза» займется ремонтом дорог

Мэрия наделила бюджетное учреждение функциями заказчика.

Мэр Орла Юрий Парахин издал постановление о наделении функциями заказчика муниципального бюджетного учреждения «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла». Речь идет о проведении работ по разработке проектно-сметной документации на ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог областной столицы и прохождения государственной экспертизы по определению достоверности сметной стоимости работ.

Функции заказчика «Спецавтобаза» будет исполнять по следующим объектам: ремонт автомобильной дороги по улице Васильевской; ремонт автомобильной дороги по Кромскому шоссе на участке от пересечения с улицей Высоковольтной до границы города Орла; капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Игнатова; капитальный ремонт проезда к озеру Светлая жизнь; капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Русанова на участке от пересечения с набережной Дубровинского до пересечения с улицей 1-й Курской.

Судя по документу, функциями заказчика МБУ «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» наделена в соответствии с ее же обращением. Указанные работы пройдут в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети города Орла на 2022-2026 годы», утвержденной мэрией. Общий объем ее финансирования составляет 12,7 миллиарда рублей, из которых в 2024 году планируется освоить 2,06 миллиарда рублей.

«За период 2022-2026 годы реализация программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью 154,77 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние, – говорится в паспорте программы. – Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 33,55 процентных пункта».

ИА «Орелград»