В Орле растет число предпринимателей

Общее количество индивидуальных предпринимателей перевалило за 18,8 тысячи.

В Орловской области растет количество индивидуальных предпринимателей. Такую тенденцию подметили в региональном Управлении ФНС России. Согласно озвученным данным, по состоянию на 1 июня 2024 года их количество составило 18,8 тысячи человек, что на 2,8 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ранее Орелстат сообщал, что по состоянию на 1 мая 2024 года в территориальном разделе Статистического регистра Росстата учтено 11 525 организаций, 18 895 индивидуальных предпринимателей, из них 863 главы крестьянских (фермерских) хозяйств.

«Увеличению количества субъектов бизнеса способствует, прежде всего, удобство электронного способа взаимодействия заявителя с регистрирующим органом, – считают в региональном Управлении ФНС. – Зарегистрировать ИП или юрлицо, внести изменения в реестры ЕГРИП или ЕГРЮЛ, реорганизовать организацию или прекратить деятельность дистанционно возможно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или открыть общество с ограниченной ответственностью можно также с помощью сервиса «Старт бизнеса онлайн». В данном случае не потребуется личный визит в налоговый орган. К тому же указанный сервис работает с биометрией, за счет использования которой можно дистанционно провести все необходимые процедуры. В частности, можно подать документы на регистрацию бизнеса, дистанционно открыть счет в банке и др.

«При этом госпошлину платить не нужно, – подчеркнули в областной налоговой службе. – Для регистрации бизнеса необходимо выбрать банк, дать согласие на удаленную выдачу электронной подписи для открытия счета и направить документы для регистрации бизнеса и открытия счета через электронные сервисы ФНС России или сервис банка – участника эксперимента».

По данным Орелстата, в Орловской области большая часть индивидуальных предпринимателей работает в сферах оптовой и розничной торговли, а также ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 7369. Далее идут: сфера транспортировки и хранения – 3803 индивидуальных предпринимателя, строительство – 1217, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 1196, обрабатывающие производства – 902, деятельность профессиональная, научная и техническая – 886.

ИА «Орелград»