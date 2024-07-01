Новый орловский водовод продвинулся на три километра

1.7.2024 | 13:40 ЖКХ, Новости

Сварено около шести километров труб.

Фото: ИА “Орелград”

Об этом говорили сегодня на совещании в областной администрации.

Напомним, водовод пройдёт от Машиностроительной улицы до Карачевского шоссе. При этом часть объекта будет располагаться в Орловском муниципальном округе на землях Образцовского сельского поселения.

Сейчас здесь продолжается монтаж водопроводных камер. Также рабочие выполнили необходимые переходы методом горизонтально-направленного бурения.

Водовод позволит ввести в эксплуатацию около 330 тысяч квадратных метров жилья на территории Орла и округа. Объект строится за счёт специального льготного кредита в один миллиард рублей. Средства получены в «Фонде развития территорий».

Также в этом году на Орловщине планируется отремонтировать 10 объектов коммунальной инфраструктуры, что улучшит условия жизни примерно 200 тысяч человек.

Портал Орловской области
Портал Орловской области

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования