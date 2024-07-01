Новый орловский водовод продвинулся на три километра

Сварено около шести километров труб.

Об этом говорили сегодня на совещании в областной администрации.

Напомним, водовод пройдёт от Машиностроительной улицы до Карачевского шоссе. При этом часть объекта будет располагаться в Орловском муниципальном округе на землях Образцовского сельского поселения.

Сейчас здесь продолжается монтаж водопроводных камер. Также рабочие выполнили необходимые переходы методом горизонтально-направленного бурения.

Водовод позволит ввести в эксплуатацию около 330 тысяч квадратных метров жилья на территории Орла и округа. Объект строится за счёт специального льготного кредита в один миллиард рублей. Средства получены в «Фонде развития территорий».

Также в этом году на Орловщине планируется отремонтировать 10 объектов коммунальной инфраструктуры, что улучшит условия жизни примерно 200 тысяч человек.

ИА «Орелград»