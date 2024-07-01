Выдано разрешение на строительство кампуса в Орле

Основные работы начнутся со дня на день.

Об этом заявил зампред федерального правительства Марат Хуснуллин. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров.

«В начале июля 2024 года на его территории начнутся основные строительно-монтажные работы», – отметил Хуснуллин.

Кампус объединит студентов и преподавателей из шести вузов города. Общая площадь объекта составит 59 тысяч квадратных метров.

Завершить строительство студенческого городка планируется в 2026 году. К этому времени в проект планируется вложить 10 миллиардов рублей, взятых из федерального бюджета.

ИА «Орелград»