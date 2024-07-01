Выдано разрешение на строительство кампуса в Орле

1.7.2024 | 14:26 Новости, Образование

Основные работы начнутся со дня на день.

Фото: «Единый заказчик в сфере строительства»

Об этом заявил зампред федерального правительства Марат Хуснуллин. Соответствующая информация появилась на сайте кабинета министров.

«В начале июля 2024 года на его территории начнутся основные строительно-монтажные работы», – отметил Хуснуллин.

Кампус объединит студентов и преподавателей из шести вузов города. Общая площадь объекта составит 59 тысяч квадратных метров.

Завершить строительство студенческого городка планируется в 2026 году. К этому времени в проект планируется вложить 10 миллиардов рублей, взятых из федерального бюджета.

ИА «Орелград»


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