Орловский ТФОМС потратил больше, чем заработал

Отчет об исполнении бюджета Фонда утвердили депутаты облсовета.

Депутаты Орловского облсовета утвердили отчет об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области за 2023 год. Парламентариям его представил исполняющий обязанности директора фонда Константин Бобраков. Он доложил, что бюджет был исполнен по доходам в сумме 11,824 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 11,944 миллиарда рублей, то есть с превышением расходов над доходами в сумме 119,389 миллиона рублей.

Фактические поступления были исполнены на 100,6 процента к плану года. А вот при плане годовых бюджетных назначений по расходам в объеме 11,76 миллиарда рублей фактические расходы составили 11,944 миллиарда рублей, они были исполнены на 101,6 процента к плану года. Основной источник доходов бюджета Фонда – межбюджетные трансферты, переданные ему из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в качестве субвенции на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области.

Такие поступления составили в прошлом году 11,558 миллиарда рублей, или 100 процентов к плану года. Из них 3,502 миллиарда рублей были перечислены из областного бюджета в бюджет ФОМС в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Переданные из бюджета ФОМС 130,599 миллиона рублей – это межбюджетные трансферты, предназначенные на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, для сохранения в 2023 году целевых показателей оплаты труда отдельных категорий медицинских работников. Еще 10,116 миллиона рублей ТФОМС получил на формирование нормированного страхового запаса для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала.

Из других регионов поступило 168,306 миллиона рублей в рамках осуществления межтерриториальных расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами региона, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования. В данном случае план был перевыполнен на 0,5 процента. Доходы ТФОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составили 1,921 миллиона рублей. Они также поступили из других регионов как межбюджетные трансферты прошлых лет в рамках осуществления межтерриториальных расчетов.

ИА «Орелград»