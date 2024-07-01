В Орёлгидромете назвали день, когда жара пойдёт на спад

1.7.2024 | 17:00 Новости, Общество

Он наступит ещё не скоро.

Фото: ИА “Орелград”

Ртуть в градусниках начнёт опускаться только в ближайшую пятницу. Такой прогноз опубликовал Орловский гидрометцентр.

Как сообщили синоптики, жаркая погода установилась из-за североатлантического антициклона. Потоки хорошо прогретых воздушных масс идут с юга. В ближайшие дни жара ещё немного усилится.

«Понижение температуры ожидаем к пятнице текущей недели», – признались в гидрометцентре.

В ближайшие сутки по области ожидается до 20 градусов ночью и до 34 градусов днём. В ночь на среду и на четверг будет ещё чуть жарче (до + 21).

Значительных осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юга и с юго-востока (со скоростью до 12 метров в секунду).

ИА «Орелград»


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