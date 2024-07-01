Орловских футболистов впервые рассудит женщина

Любовь Тарбеева будет арбитром в сегодняшнем матче.

ФК «Орёл» сыграет с командой «Квант» из города Обнинска Калужской области. Матч пройдёт на выезде. Игра начнётся в 18 часов.

Судьёй матча станет 33-летняя Любовь Тарбеева из Кирова. Скорее всего, это первый случай, когда игру «Орла» будет судить представительница прекрасного пола, отмечается в соцсетях команды. Кстати, с «Квантом» орловский клуб тоже играет впервые.

Тарбеева является арбитром первой категории. В этом сезоне она три раза судила матчи нашего дивизиона Второй лиги, а также четыре раза – игры российских юниорских соревнований.

Помощниками судьи станут Диловар Джабборов (Рыльск) и Олег Фаткин (Тверь).

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ИА «Орелград»