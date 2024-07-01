Орловского каратиста наградили за участие в СВО

1.7.2024 | 15:07 Новости, СВО

Минобороны России отметило заслуги воспитанника спортшколы «Орёл-Карат».

Фото: vk.com/o.koshelev73

Об этом написал глава учреждения, депутат областного совета Олег Кошелев.

Известно, что орловца зовут Руслан. В данный момент он продолжает нести военную службу.

Спортсмена отметили «Медалью Суворова» за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в зоне специальной военной операции. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Ждём тебя, Руслан, дома с Победой! Возвращайся целым и невредимым!» – написал Кошелев.

Ранее стало известно, что в орловский музей передали новые трофеи с СВО.

ИА «Орелград»


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