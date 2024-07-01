СМИ сообщили о гибели орловского бизнесмена

1.7.2024 | 10:40 Новости, Происшествия

По их данным, прервалась жизнь Сергея Клушина.

Фото: t.me/print_tv

Известный предприниматель, глава группы компаний «Митра», погиб в ДТП накануне, сообщает издание «Уездный город Ливны».

Известно, что авария произошла в селе Барково накануне около 14 часов. «Опель» ехал по улице Карла Маркса. Клушин находился на обочине дороги. Водитель не справился с управлением и сбил бизнесмена насмерть.

Также сообщается, что пострадали водитель и пассажир «Опеля», мужчина и женщина. Их госпитализировали в Ливенскую ЦРБ, причём в отделение реанимации.

Клушин являлся известным общественным деятелем, меценатом, избирался депутатом Городского совета Ливен. Также орловец активно участвовал в благоустройстве парка «Славянский сад».

ИА «Орелград»


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