Обвиняемый в коррупции орловский экс-полицейский оказывал помощь СВО

1.7.2024 | 11:10 Новости, СВО

Его дело передано в суд.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

О новых поворотах в деле рассказал «Коммерсант». Речь идёт об экс-главе отделения экономической безопасности и борьбы с коррупцией Отделения МВД России по Орловскому району.

Мужчина обвиняется по двум эпизодам. Первый касается получения 400 тысяч рублей в обмен на незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. Второй – попытки «отмазать» одного из членов преступной группы, которая совершила хищение активов АО «Щёлково Агрохим».

Как сообщает СМИ, сам теперь уже бывший полицейский отрицает вину. По его мнению, второй эпизод дела не имеет под собой реальной доказательной базы. Что касается 400 тысяч, то, по словам обвиняемого орловца, он получил их в качестве добровольной помощи для закупки различных предметов для бойцов, участвующих в СВО. Наиболее крупной покупкой должен был стать квадроцикл.

Интересно, что информация о том, что орловец помогал СВО, действительно, подтвердилась. Причём не только грамотами от Минобороны России, но и распечатками соответствующих переговоров.

На данный момент СКР завершил расследование – суд займётся судьбой экс-полицейского в ближайшее время.

ИА «Орелград»


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