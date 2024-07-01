В облправительстве рассказали о коммунальном расслоении орловцев

1.7.2024 | 10:31 ЖКХ, Новости

Для некоторых цены на услуги ЖКХ могут повыситься сразу на 14%.

Фото: Портал Орловской области

Напомним, повышение запланировано с сегодняшнего дня. Тему обсуждали на сегодняшнем совещании в областной администрации, которое провёл губернатор Андрей Клычков.

Как рассказала глава Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области Елена Жукова, для 90% жителей региона повышение не превысит 10%. Примерно для 8% цены на услуги ЖКХ повысятся в диапазоне от 10% до 11,8%.

Примерно для 1% населения рост платежей будет ещё более существенным – от 11,9% до 14%. Известно, что это потребители, которые проживают в зоне обслуживания ООО «Орловские тепловые магистрали» и АО «Орёлтеплосервис».

В среднем по области цены вырастут на 9,84%.

ИА «Орелград»


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