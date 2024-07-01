Создателя хора Пятницкого вспомнят в Орле

Бунинская библиотека организует выставку в честь собирателя фольклора.

С 1 по 16 июля в отделе искусств Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина будет работать выставка «Пятницкий Митрофан Ефимович». Как пояснили организаторы, она приурочена к 160-летию со дня рождения музыканта и собирателя фольклора. Пятницкий (1864-1927), которого называют талантливым русским самородком, был большим знатоком искусства народных певцов.

«Собранная им редчайшая коллекция народных инструментов, костюмов, образцов рукоделия народных мастериц, позволила создать «Музей русской песни», – отметили в «Бунинке». – Он автор нескольких сборников народных песен. Но главным делом своей жизни Митрофан Пятницкий считал создание хора из народных певцов: в 1910 году он организовал русский профессиональный народный хор, теперь это Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого».

На выставке представлены книги, посвященные как самому Пятницкому, так и истории созданного им хора, получившего его имя. Та, организаторы рекомендуют обратить внимание на книги «Страницы из жизни М. Пятницкого» и «С песней», посвященные Пятницкому. А книга «Государственный русский народный хор имени Пятницкого» поведает об истории создания этого коллектива. Полезен для читателя и сборник «Хор имени Пятницкого: 1911–1961».

«Интересно будет познакомиться с книгой «Беречь красоту русского танца» Т. Устиновой, которая долгие годы была главным балетмейстером хора, – сообщают в «Бунинке». – Нотные издания раскрывают репертуар хора. Среди них сборники: «Песни и частушки», «Уж ты, веснушка: русские народные песни», «Поет Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого».

Организаторы напоминают то том, что в разные годы фирма «Мелодия» выпустила ряд пластинок с самыми известными русскими песнями и произведениями композиторов, которые достойно продолжили дело Митрофана Пятницкого. С некоторыми из них желающие могут ознакомиться. Так, в фонотеке отдела искусств «Бунинки» имеются записи хора и его выдающихся солистов.

«За годы существования хор дал тысячи концертов. Он стал ярким популяризатором русской народной песни, русской музыкальной культуры. Выступление хора восторженно принимают не только во всех уголках нашей страны, в том числе и в нашем городе, но и во время гастролей за рубежом», – резюмируют в «Бунинке».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»