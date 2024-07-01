Сырьевой сектор впервые вышел из отрицательной зоны

Статистики впервые в этом году зарегистрировали позитивную тенденцию.

В Орловской области в мае 2024 года положительную тенденцию продемонстрировали все сектора промышленного производства. Об этом сообщает Орелстат. В ведомстве подчеркнули, что в плюсе оказался и сырьевой сектор, который впервые с начала года вышел из отрицательной зоны. Сектор продемонстрировал рост своих показателей на 3,2 процента по сравнению с маем предыдущего года.

«Лидирующую позицию удерживает сектор, связанный с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – плюс 38,2 процента к маю 2023 года и плюс 20,6 процента к соответствующему периоду предыдущего года, – следует из информации Орелстата. – Не сдают позиции энергетический сектор – по плюс 28,7 процента и плюс 24,5 процента, и обрабатывающие производства – по плюс 11,7 процента и плюс 10,7 процента соответственно».

Перечисленные сектора региональной экономики являются важнейшими. Во многом от них зависит индекс промышленного производства. Как пояснили в Орелстате, это агрегированный индекс по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Индекс промышленного производства рассчитывается на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей – в натуральном или стоимостном выражении. По итогам пяти месяцев текущего года он вырос на 12,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 14,7 процента по сравнению с маем 2023 года. Ранее Орелстат сообщал, что в январе-апреле 2024 года оборот организаций Орловской области сложился в сумме 254,5 миллиарда рублей, что на 20 процентов больше, в действующих ценах, чем было в соответствующем периоде 2023 года.

«Оборот организаций отражает их коммерческую деятельность, в него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей)», – уточнили статистики.

ИА «Орелград»