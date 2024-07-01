Цифровизация правосудия наращивает темпы

Развитие цифровых технологий обсудил Совет судей Орловской области.

Совет судей Орловской области обсудил эффективность реализации в судах и на судебных участках возможности направления исполнительных документов в электронном виде в территориальные подразделения ФССП России. Это один из важных элементов цифровизации правосудия, сообщила пресс-служба Орловского облсуда. Соглашение об организации электронного взаимодействия по вопросу обеспечения электронного документооборота между ФССП России и правительством Орловской области было подписано в июне 2021 года.

«Переход от бумажных исполнительных листов на электронный документ помимо цели по оптимизации нагрузки направлен и на снижение расходов государства, – информирует пресс-служба облсуда. – Проведенный анализ показал тенденцию к увеличению количества направляемых в электронном виде исполнительных документов».

Показатели постепенно растут. Согласно приведенной статистике, в 2023 году районными судами было выдано 16 892 исполнительных документа по гражданским, административным, уголовным и делам об административных правонарушениях. Из них в электронном виде было направлено 1387 документов, или 8,2 процента от общего количества. В первом квартале 2024 года доля электронных документов выросла до 11,2 процента – 549 из 4897 исполнительных документов были направлены в электронном виде.

Аналогичная динамика замечена и у мировых судей. В 2023 году в электронном виде они направили 5106 из 132 024 исполнительных документов, доля электронного документооборота составила 3,9 процента. В этом году за первые три месяца в электронном виде было направлено 3582 из 35 499 исполнительных документов, то есть их доля в общем количестве составила 10,1 процента.

«Это свидетельствует о том, что в судах и судебных участках ведется работа по реализации имеющихся возможностей направления исполнительных документов в территориальные подразделения ФССП России в электронном виде. Положительную динамику в работе по направлению исполнительных документов в электронном виде у районных судов и мировых судей отмечает и УФССП России по Орловской области», – констатирует пресс-служба облсуда.

ИА «Орелград»