УФАС держит на контроле цены на продукты

О росте цен можно сообщить на телефон «горячей линии».

В Орле состоялось расширенное заседание Общественного совета при Орловском УФАС России. В нем приняли участие представители Общественной палаты, общественных объединений и некоммерческих организаций. Как сообщила пресс-служба УФАС, один из обсужденных вопросов был связан с работой по контролю за ценообразованием на социально-значимых товарных рынках. По словам Наталии Аксеновой, начальника отдела антимонопольного контроля товарных и финансовых рынков, проверка обоснованности устанавливаемых цен на товары проводится в случае, если хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение на соответствующем товарном рынке.

Кроме того, проверки проводятся в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или осуществления согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. Докладчица отметила, что контроль за ценообразованием на рынках продовольственных товаров усилен. Это один из приоритетов в работе Федеральной антимонопольной службы, которая проводится совместно с ее территориальными органами.

«На официальных сайтах ФАС России и всех ее территориальных органов организованы «горячие линии» для сообщений о фактах повышения цен на товары, опубликована актуальная информация о каналах приема обращений граждан по вопросам изменения цен товаров и их наличия», – напомнили в Орловском УФАС.

Ранее Орелстат сообщал, что в Орловской области в апреле 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения составила 19 204,9 рубля в расчете на месяц, а стоимость условного минимального набора продуктов питания – 5656,5 рубля. Повышение по сравнению с мартом 2024 года – на 0,3 и 0,6 процента соответственно.

В целом в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары в регионе повысились на 0,3 процента, в том числе на продовольственные товары увеличились на 0,5 процента, непродовольственные товары – на 0,3 процента, услуги – на 0,2 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в апреле 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4 процента.

ИА «Орелград»